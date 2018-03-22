СМИ анонсировали благодарственное обращение Путина к россиянам

В пятницу, 23 марта, россиянам продемонстрируют по телевидению обращение президента РФ Владимира Путина, посвященное прошедшим 18 марта выборам главы государства, рассказал «Дождю» собеседник, близкий к Кремлю, и подтвердил федеральный чиновник.

По словам источников телеканала, обращение уже записано — глава государства, одержавший победу на выборах, поблагодарит тех, кто отдал за него голоса, а также тех, кто голосовал за других кандидатов. Вслед за этим президент призовет россиян к единству ради совершения технологического рывка, утверждают собеседники «Дождя».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопросы телеканал об обращении.

Однако о технологическом рывке Владимир Путин ранее говорил неоднократно — как во время встречи с доверенными лицами 30 января, так и в обращении к Федеральному собранию 1 марта.