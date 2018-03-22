СМИ: Британия призывает ЕС выслать российских дипломатов

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Лондон пытается убедить страны Евросоюза выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, британские спецслужбы передают секретные данные по поводу расследования, чтобы убедить другие страны повторить действия Лондона. Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует заявить участникам саммита ЕС, что Россия является стратегическим противником, отмечает издание.

В ее планы входит убедить европейские страны в том, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу национальной безопасности для всех стран объединения. При этом Мэй призовет партнеров в знак солидарности с Лондоном начать действовать.

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Ранее МИД России заявил, что Москва ожидает получить от Великобритании и Организации по запрещению химического оружия подробный доклад по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Как заявил заявил глава Департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, России нужны полноформатные заключения с детальным подтверждением просмотренной ОЗХО последовательности действий, а также обеспечение сохранности вещественных доказательств.

4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок». Россия категорически отрицает обвинения Лондона.

Мэй сообщила, что Британия понизит уровень делегации на чемпионате мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года в России. Британские высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на ЧМ-2018. В связи с «делом Скрипаля» из Соединённого Королевства также будут высланы 23 российских дипломата. МИД России сообщил, что в ответ на действия Лондона Москва вышлет 23 британских дипломата, закроет генконсульство в Петербурге, а также запретит деятельность Британского совета.

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