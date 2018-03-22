СМИ узнали о плане Мэй убедить ЕС выслать российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена убедить власти государств — членов Европейского Союза последовать британскому примеру и выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники Bloomberg утверждают, что 22 марта на саммите ЕС в Брюсселе предупредит остальных лидеров стран — членов Евросоюза об «угрозе России для всей Европы» и предоставит разведывательные данные по «делу Скрипаля» ключевым союзникам с целью убедить их выслать российских дипломатов из остальных европейских стран.

Напомним, Великобритания выслала 23 российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери — 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в реанимацию с отравлением. По версии британской стороны, обоих отравили нервно-паралитическим веществом, которое производилось в СССР под названием «Новичок».

Британские власти обвинили Россию в организации атаки, в которой также серьезно пострадал офицер полиции, а на недомогания жаловались десятки жителей Солсбери. В Москве считают, что отравление могли инсценировать британские власти.

Между тем посольство России в США опубликовало на своей странице в Facebook заявление с требованием представить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля: «Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых «незаконных действий» России. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди».

В дипведомстве сочли некомпетентностью утверждение представителя Госдепартамента Хизер Науерт о применении Россией химического оружия в нарушение международных обязательств: «Давно она стала специалистом в области химоружия? Или уже переквалифицировалась в беспринципного следователя, который без суда выносит вердикт невиновным?».