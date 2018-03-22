СМИ узнали содержание заявления Евросовета по «делу Скрипаля»

Европейский совет подготовил проект заявления по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. В тексте документа будет говориться о «высокой вероятности ответственности России» за отравление, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Предполагается, что проект будет обсужден и, вероятно, одобрен по итогам сегодняшних обсуждений в Брюсселе. «Европейский союз чрезвычайно серьезно относится к оценке правительства Великобритании о том, что Российская Федерация, весьма вероятно, несет ответственность», — привел источник фрагмент из текста заявления.

Кроме того, в проекте «решительно осуждается» приписываемое России применение химического оружия на территории Европы, зафиксированное впервые после Второй мировой войны, и содержится призыв к странам Евросоюза координировать совместные действия «с учетом ответов, поступивших от российских властей».

По словам дипломатического источника, власти Великобритании пока не поднимали в Евросоюзе вопрос о возможном введении дополнительных антироссийских санкций в связи с отравлением Скрипаля. Возможно, этот шаг будет обсуждаться между лидерами ЕС в ходе рабочего ужина.