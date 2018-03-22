«Совершенно отвратительное», – Песков прокомментировал заявление главы британского МИД Джонсона

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, прокомментировал на брифинге для журналистов одиозное заявление министра иностранных дел Великобритании.

Борис Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу – 2018, который принимает Россия, с Олимпийскими играми 1936 года, проходившими в фашистской Германии. По словам британского министра, наша страна якобы использует Мундиаль так же, как использовала Олимпиаду верхушка Третьего рейха.

Песков справедливо назвал данное заявление «совершенно отвратительным», недостойным министра, а также отметил, что «…оно оскорбительно и недопустимо».