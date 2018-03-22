Союзники по НАТО предложили Британии помощь в расследовании дела Скрипаля

Россия – новости 22 марта. Генеральный Секретарь Североатлантического военного блока Йенс Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО предложили британским властям свое содействие в расследовании дела Скрипаля, отравленного в Солсбери российского шпиона.

Заявление Столтенберг сделал после переговоров с с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Ранее СМИ узнали, что на предстоящем саммите в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет требовать от стран-участниц ЕС солидаризации с Лондоном. А конкретно: высылки российских дипломатов. Об аналогичных мерах уже задумались в Польше.