СТБ уволил режиссера из-за карты Украины без Крыма

Телеканал СТБ уволил режиссера монтажа, из-за ошибки которого в эфире вышла карта Украины без Крыма. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба телеканала.

«Телеканал СТБ прекращает сотрудничество с режиссером монтажа проекта «Холостяк» с сегодняшнего дня», – сказано в сообщении.

Сообщается, что телеканал завершил служебное расследование «по недопустимому инциденту с картой Украины, на которой не было полуострова Крым (выпуск проекта «Холостяк» от 16.03.2018)».

По результатам расследования выяснилось, что режиссер монтажа использовал графический шаблон для карты международного стока и не обратил внимания на отсутствие Крыма на карте Украины.

«Режиссер монтажа полностью осознает, что последствия его ошибки привели к ситуации, когда в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которой противоречат позиции СТБ о государственных границах нашей страны и статусе полуострова Крым как неотъемлемой части Украины», – говорится в заявлении СТБ.

Ранее посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщила, что в Венгрии были обнаружены карты с «неукраинским» Крымом и югом.

Фото: detector.media