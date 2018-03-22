Стосується кожного - Наследство для близняшек (22.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 22:51 ,

Касается каждого. Наследство для близняшек последний выпуск 22 марта. Сестры София и Елена Цибульские из Ровенской области всегда были неразлучны. В детстве девочки очень дружили, а в школе даже пользовались своей схожестью. После смерти отца между сёстрами начались раздоры, а последнее время каждая встреча заканчивается громкими скандалами и вызовом полиции. Близняшки делят родительский дом, оставшийся им в наследство, а в скандал вовлекли не только маму, но и собственных детей. Почему же на самом деле испортились отношения в семье и смогут ли сестры вернуть спокойствие в родительский дом после этого эфира.



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