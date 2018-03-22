Добавлено: 22 мар 2018 в 17:00 ,

Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Наталья Белохвостикова последний выпуск 22 марта. Известная советская и российская актриса попала в кино совсем еще юной красавицей. Прямая спина, высокий лоб, русая коса толщиной с кулак. Ей было всего 16 лет, когда ее заметил сам Сергей Герасимов. Она сыграла в кино не так много ролей, но зато каких. А как ей повезло с партнерами. О таком везении можно было только мечтать. Она играла вместе с Аленом Делоном, Василием Шукшиным и Владимиром Высоцким. Откровенное портретное интервью о жизни главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы. Героями программы будут не только известные артисты и политики, но и простые люди с непростой жизненной историей.



ТЭГИ: Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Наталья Белохвостикова (22.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Наталья Белохвостикова (22.03.2018) новый выпуск, Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Наталья Белохвостикова (22.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Наталья Белохвостикова (22.03.2018), Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Наталья Белохвостикова (22.03.2018) онлайн, Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Наталья Белохвостикова (22.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Наталья Белохвостикова (22.03.2018) онлайн