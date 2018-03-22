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Свердловский губернатор выступил за отмену выборов мэра Екатеринбурга


Добавлено: 22 мар 2018 в 13:01, Категория: Новости на сегодня
Свердловский губернатор выступил за отмену выборов мэра Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение регионального законодательного собрания законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга, сообщает «Интерфакс».

Директор департамента информационной политики свердловского губернатора Александр Иванов отметил, что законодательство позволяет властям субъекта выбирать форму управления городами, а предложенная форма существенно упрощает работу городских властей и делает ее прозрачнее.

Ранее СМИ сообщали, что в законодательное собрание Свердловской области в ближайшее время будет внесен проект поправок, отменяющих прямые выборы градоначальника и изменяющих систему работы городской думы.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в ответ на это заявил, что такая мера призвана укрепить вертикаль власти «людьми, у которых вместо носа флюгер с барометром, и которые мечтают еще больше показать лояльность власти».



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Добавлено: 22 мар 2018 в 13:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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