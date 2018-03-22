Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Юлия Барановская и другие повеселились на дне рождения Михаила Друяна

Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Михаил Друян

Минувшим вечером в одном из кафе в центре Москвы Михаил Друян собрал друзей по случаю своего дня рождения. Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Юлия Барановская, Маша Федорова, Андрей Звягинцев, Алиса Хазанова и многие другие гости пришли поздравить организатора главных светских событий города.

Желающих сказать Михаилу теплые слова было столько, что место вечеринки едва вместило всех гостей. За настроение вечера отвечали музыканты на сцене и, конечно, хозяин праздника.

В моей жизни еще не было такого, чтобы меня поздравляли такие разные, красивые и любимые мною люди. Спасибо вам, – сказал Михаил всем.

Маша Федорова, Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе

Светлана Бондарчук и Александр Терехов

Михаил Зыгарь, Алиса Хазанова, Андрей Звягинцев, Екатерина Мцитуридзе, Анна Матвеева

Кантемир Балагов, Анатолий Бузинский, Константин Богомолов

Михаил Друян

Фото из Instagram