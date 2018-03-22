«Тайна» Грефа: Реальные хозяева Сбербанка из США и Великобритании

Крупнейший госбанк страны – Сбербанк, возглавляемый членом совета директоров американского финансового холдинга JPMorgan Chase Грефом, только на половину российский. Вторая же половина принадлежит американским и британским "кураторам" истового борца за свободный рынок, на особых для себя условиях.

В российской столице состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Сбербанка России, где одним из ключевых вопросов была тема о выплате дивидендов. Уже известно, что в течение ближайших трех лет госбанк намерен на эти цели направить более 1 трлн рублей, что по сегодняшнему валютному курсу составляет $17,5 млрд. Сумма более чем серьезная. Особенно, если рассмотреть структуры акционерного капитала и выяснить, кому в реальности принадлежит "банк Грефа".

"Царьград.Бизнес" стало известно, что доля американских инвесторов в торгующихся на биржевых площадках "свободных" акциях Сбербанка достигла 40%. Финансовым воротилам из "дружелюбной" Великобритании принадлежит 29,5% акций Сбера. Напомню, в настоящее время в свободном обращении находятся 47,52% акций российского банка №1. Контрольный же пакет принадлежит ЦБ.

Данный факт уже привел к беспрецедентному конфликту интересов: с одной стороны, Банк России – мегарегулятор отечественного финансового рынка, а с другой – акционер крупнейшего госбанка страны. Команда Набиуллиной давно играет на стороне "курируемого" Грефа. Профучастники рынка открыто заявляют, что политика ЦБ по "оздоровлению банковского сектора" - это политика в интересах т.н. "пятибанкирщины", в которой львиная доля дивидендов принадлежит Сбербанку.

"Ураган Эльвира", который уже третий год бушует на просторах российского финансового рынка, привел к одному, но весьма прискорбному итогу – тотальному уничтожению конкуренции и созданию "тепличных" условий для госбанков. Бизнес и граждане, которые предпочитают осуществлять свою деятельность в "белую", переводят свои денежные средства на счета Сбера, ВТБ и т.д. Вместо оздоровления, которое так рьяно реализует госпожа Набиуллина, Россия получила фактическую олигополизацию банковского сектора.

И здесь вновь возвращаемся к вопросу, кому принадлежит и в чьих интересах работает Сбербанк. Российскому Центробанку, как уже было отмечено, принадлежит половина уставного капитала плюс одна голосующая акция Сбера. У нерезидентов 45,41% акций, из них 69,5% - у американо-британского финансового синдиката.

Сейчас пока неизвестна контрольная сумма, которая по итогам 2017 года будет направлена на дивиденды, решение примет собрание акционеров 8 апреля (рекомендации по их размеру чуть раньше примет Наблюдательный совет), но уже известно, что чистая прибыль Сбербанка, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), выросла в минувшем году на 38,2% до 748,7 млрд руб. против 541,9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию в течении 2017-го увеличилась на 38,3% до 34,58 руб. против 25 руб. в 2016 году.

Анализируя годовые отчеты Сбербанка, "Царьград.Бизнес" пришел к выводу, что предстоящие выплаты будут рекордными. В 2016 году госбанк выплатил акционерам втрое больше дивидендов, чем в 2015 г. на фоне рекордной чистой прибыли. Показатели же за 2017-й эту планку превзошли на порядок. Следовательно, ЦБ, как крупнейший акционер, и нерезиденты из США и Великобритании получат беспрецедентный кэш, который во многом был обеспечен двумя основополагающими факторами – "тепличными" условиями госпожи Набиуллиной и (данный факт мы признаем) достаточно успешной и эффективной бизнес-моделью, которую реализовал Герман Греф. Все-таки он заставил неповоротливого "слона танцевать". Хотя ни у оного другого профучастника отечественного финансового рынка не было и нет тех благоприятных условий, в которых работает госбанк №1.

Эксперты, опрошенные "Царьград.Бизнес", указывают еще на один фактор, помимо "особой любви" Набиуллиной к Сберу, когда рынок зачищается в интересах подведомственного игрока, позволяя Грефу быть эффективным, - это спред в процентных ставках. Речь идет о разнице между ключевой ставкой ЦБ (7,5% годовых) и реальными ставками по кредитам, которые предоставляет госбанк.

Например, заемные средства на любые цели начинаются с уровня 11,5%. Кредит наличными - от 12%. Процентная ставка по потребительским кредитам начинается от 13,9%. При этом, чтобы получить деньги под столь "низкий" процент, потенциальному заемщику еще надо доказать свою платежеспособность. Про кредитование реального сектора экономики вообще лучше промолчать. Греф неоднократно высказывался, что представители малого и среднего бизнеса – аферисты и жулики. Реальная ставка, по которой можно привлечь заемные (оборотные) средства, сообщили опрошенные "Царьград.Бизнес" предприниматели и промышленники, начинается с 15,5%, и то под серьезное обеспечительное обременение (залог).

Вернусь к нерезидентам, которые фактически владеют контрольным пакетом "свободных" акций. Мы уже писали о том, что в российскую прессу попала переписка, которую руководство Сбербанка ведёт с американским правительством через своего лоббиста в США. Из этих писем следует, что крупнейший государственный банк России во главе с господином Грефом готов лебезить перед Западом и уступить во многих вопросах, лишь бы не потерять свои доходы за рубежом.

Про патриотизм и интересы собственной страны забыли, только бизнес и рост прибыли — именно таким принципом руководствуется нынешний топ-менеджмент крупнейшего госбанка России. Сдать финансовый и национальный суверенитеты страны — принцип, которым руководствуются в Сбере, когда ведут переговоры с Госдепартаментом США.

Как нам стало известно, Сбер не только направляет гигантские суммы денег на лоббирование своих интересов в США, но и заискивает перед тамошними чиновниками, которые, к слову сказать, готовят новый так называемый февральский пакет антироссийских санкций для объяснения своих "банковских практик" и других деликатных вопросов.

Активную переписку глава Сбербанка Герман Греф через своего личного представителя ведёт с помощником госсекретаря по делам Евразии. В письмах говорится, что в начале 2017 года некий Эдиссон Смит, лоббирующий интересы Sberbank CIB, настойчиво добивался встречи с высокопоставленными сотрудниками Госдепартамента США, чтобы обсудить вопросы, связанные с введением антироссийских санкций и касающиеся деятельности Сбербанка.

Помимо общих разъяснений того, насколько старым и уважаемым во всём мире финансовым учреждением является Сбербанк, в письме отмечается, что топ-менеджмент банка намерен обсудить с американскими должностными лицами тот факт, что… господин Греф попал таки в т.н. "кремлевский доклад", с чем на Вавилова (центральный офис банка) категорически не согласны.

Свои письма Герман Греф подкреплял публичными заявлениями, что Сбербанк не будет открывать отделения в Крыму и Севастополе, чтобы не подпадать под санкционные ограничения в США и Евросоюзе. Вместе с этим банк в 2016 году выделил около полумиллиона долларов двум лоббистским фирмам (Podesta Group и Madison Group) в США, которые должны были провести работу с рядом сенаторов и конгрессменов в защиту интересов тех, кто готов пожертвовать российским национальным суверенитетом и пресмыкается перед структурами, грозящими "разорвать в клочья российскую экономику".

Итак, очевидно, что крупнейший госбанк России фактически не принадлежит нашей стране. Формально его контролирует ЦБ, но по факту Сбербанк уже давно попал под контроль "кураторов" Грефа и Ко.

Сейчас Сбербанк – самая дорогая российская бизнес-структура. По своей капитализации госбанк превзошел крупнейшие промышленные компании России, такие как "Роснефть" и "Газпром". Ростовщики торжествуют - промышленники стали их заложниками. Очевидно, что пришло время радикальным образом изменить существующую парадигму. Банки – "обслуга" промышленного комплекса страны и не более. Хозяевам жизни пора указать на их место в новом социально-экономическом развитии России, где ставки делаются на тех, кто производит и созидает, а не на тех, кто из "воздуха" делает деньги.

Юрий Пронько

https://business.tsargrad.tv/articles/tajna-grefa-70-svobodnyh-akcij-sberbanka-prinadlezhat-ssha-i-velikobritanii_119511