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Тина Канделаки высказалась о скандале с Леонидом Слуцко


Добавлено: 22 мар 2018 в 07:21, Категория: Шоу-бизнес
Тина Канделаки высказалась о скандале с Леонидом Слуцко

Развернувшийся вокруг депутата Леонида Слуцкого скандал постепенно утих, ведь Комиссия Госдумы по этике не нашла в его действиях никаких нарушений. Несмотря на это, обсуждения в сети продолжаются и примыкают к ним все новые люди. Тина Канделаки опубликовала на своей странице в Instagram сразу два поста на эту тему.

«Да, женщины ходят в коротком, женщины носят каблуки, и, таким образом, особенно по весне, вызывают ожидаемую определенную мужскую реакцию. Прелесть, мы совсем не против. Но кто сказал, что женщине на работе в самый неподходящий и неожиданный момент хочется легкого и внезапного массажа интимных зон? Особенно от депутата. Особенно в его кабинете. Особенно во время интервью,»
– написала Тина.

Канделаки утверждает, что такое поведение вызвано знанием о безнаказанности, а также мужской слабостью. «Как женщина в возрасте и с опытом, не буду говорить всем понятные вещи, что данное психологическое и физическое насилие над журналистками происходит не просто по причине безнаказанности Леонида, но налицо и проблема его мужской слабости. Давайте уже это скажем вслух. Герои-любовники так себя точно не ведут. Они не нападают из-за угла внезапно, пошевелив пальчиками или проведя ладошкой со словами «Зайчик, звони», – добавила Канделаки.

В ситуации «нехватки женского внимания» она посоветовала восполнить его участием в программе «Давай поженимся» или телешоу «Холостяк». А журналисткам посоветовала не бояться.

«Коллеги, никого не бойтесь. В современном мире любому чиновнику важна репутация. Любой подобный поступок вызывает желание залепить пощечину и навсегда объяснить доморощенному Нерону, что Госдума – не место для сексуальных игрищ,» – заключила автор поста.



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Добавлено: 22 мар 2018 в 07:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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