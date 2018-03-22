Трамп и Джо Байден рассказали о желании надавать друг другу пинков

Президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден рассказали о желании надавать друг другу пинков. В своих резких высказываниях политики рассказали, как бы избили друг друга, если бы были моложе. Об этом сообщают американские СМИ.

Джо Баден рассказал, как наказал бы Трампа за его неуважение к женщинам."Парень, который в результате становится нашим национальным лидером, говорит, что может хватать женщину где угодно, и ей это понравится. А потом говорит, что совершил ошибку. Меня спрашивают, хотел бы я подискутировать с ним, а я отвечаю, что не хотел бы. Если бы мы были в старшей школе, то я отвел бы его в спортзал и выбил бы из него всю дурь», — заявил политик.

«Безумный Джо Байден пытается строить из себя крутого парня. На самом деле он слаб, как психически, так и физически. И все же он угрожает мне, вдруг, физическим нападением. Он меня не знает, но он упал бы у меня быстро и сильно, и все время плакал бы. Не грози людям, Джо!» — написал Трамп в своем Twitter.