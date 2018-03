Трамп ответил на критику за поздравление Путину

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на критические замечания, прозвучавшие в его адрес после того, как он позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил того с победой на выборах.

Трамп напомнил, что его предшественник Барак Обама тоже звонил Путину в свое время по аналогичному поводу. «Фейковые медиа сошли с ума, потому что хотели, чтобы я его критиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо», — написал глава Белого дома в Twitter.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

Президент США считает, что Россия может содействовать решению глобальных проблем — с КНДР, Ираном, Сирией, Украиной, запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» и готовящейся гонкой вооружений.

Трамп отметил, что до его прихода к власти совершались попытки «ладить» с Москвой, но Джорджу Бушу не хватило на это «мозгов», а Обаме и занимавшей при нем пост госсекретаря США Хиллари Клинтон — «энергии или химии».

Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 20 марта. Лидеры США и РФ условились поручить МИД России и Госдепартаменту приступить к подготовке их личной встречи «в не столь далеком будущем». Ее целью является обсуждение актуальных вопросов международной политики — ядерной программы и ракетных испытаний Северной Кореи, ситуации вокруг Украины и «гонки вооружений».