Тренер: фигурист Хавьер Фернандес хочет выступить еще как минимум в одном ЧЕ

МИЛАН, 22 мар - РИА Новости, Елена Вайцеховская. Двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы испанский фигурист Хавьер Фернандес выразил желание выступить еще как минимум в одном чемпионате Европы, рассказал в интервью РИА Новости тренер спортсмена Брайан Орсер.

Испанец под руководством Орсера, помимо шести золотых медалей чемпионата Европы и двух золотых и бронзовых наград чемпионатов мира, завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане, после чего взял тайм-аут для обдумывания дальнейшей карьеры.

"Я согласился с решением Хави не ехать (на чемпионат мира) в Милан и вообще больше никогда не принимать участия в мировых первенствах, но при этом он сообщил мне, что хотел бы выступить как минимум в одном чемпионате Европы. Не готов сказать вам сейчас, будет идея реализована или нет, но я всегда поддержу Фернандеса в любом его начинании. Он великий спортсмен и выдающаяся по человеческим качествам личность", - сказал тренер.

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