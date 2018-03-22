Тренер: Гузиёвой дали отдых, поэтому Сидорова играла в матче ЧМ по керлингу с немками

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов заявил, что включил Анну Сидорову в состав на матч кругового турнира чемпионата мира с командой Германии, чтобы она почувствовала лед и чтобы дать отдохнуть Юлии Гузиёвой.

В среду сборная России победила команду Германии со счетом 6:2 в матче чемпионата мира, проходящего в канадском Норт-Бее. В игре принимала участие Сидорова, до этого в матчах турнирах остававшаяся в запасе. В составе команды она заменила Гузиёву. Также Россию в матче представляли Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова и Галина Арсенькина.

"В матче против Германии я выпустил на поле Анну Сидорову, чтобы дать отдохнуть Юлии Гузиёвой и дать почувствовать лед Анне. Как и ожидалось, нашим девушкам пришлось очень непросто взаимодействовать на поле в таком составе - уж больно по-разному у спортсменок построена техника выполнения бросков", - сказал Беланов, слова которого приводит официальный сайт Федерации керлинга России.

Российская команда с шестью победами в восьми матчах в турнирной таблице чемпионата делит третье место со сборной Южной Кореи.

"После двух обидных и незаслуженных поражений команда не опустила руки и продолжает играть в своем стиле и с хорошим исполнением. Три победы в матчах против Японии, Чехии и Германии заметно улучшили наше турнирное положение. Все три игры закончились при большом преимуществе в счете, однако были очень тяжелыми и дались нам за счет предельной концентрации", - отметил Беланов.