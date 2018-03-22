Турчак пожалел о партийной принадлежности Слуцкого

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал ситуацию с депутатом Государственной Думы от ЛДПР Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.

«К сожалению, это не наш депутат. Мы бы разобрались быстро. Каждый определяет для себя сам, что значит вести себя по-мужски», — цитирует Турчака Русская служба Би-Би-Си.

Напомним, ряд российских СМИ после отказа думской комиссии по этике принять меры в связи с жалобами журналисток отозвали своих корреспондентов из Госдумы, объявив таким образом бойкот Слуцкому.

Впоследствии спикер ГД Вячеслав Володин объявил, что аккредитация этих СМИ в нижней палате парламента приостановлена.

«Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова», — прокомментировал бойкот со стороны СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По жалобам журналисток состоялось заседание думской комиссии по этике, но ее председатель Отари Аршба в результате заявил, что в поведении Слуцкого не просматривается нарушения поведенческих норм.