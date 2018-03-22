"Убей меня нежно" - в США изобрели гуманный и бережливый способ казни

В США придумали новый способ казни для смертников. В частности, в штате Алабама приводить приговор в исполнение будут азотом, пишет Лента.ру, ссылаясь на New York Post.

Способ использования азота будет применяться в тех случаях, когда нет возможности использовать привычную смертельную инъекцию.

Республиканец Джим Хил из палаты представителей штата сообщил, что при использовании азота преступник, приговоренный к смертной казни, просто уснет.

«Это безболезненно, гуманно и быстро».

Противники нового способа считают, что о безболезненности говорить глупо, ведь никто не испытывал этот способ казни и, соответственно, не делился после этого своими впечатлениями.