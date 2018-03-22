Украинцам можно вешать лапшу, но мир знает правду, — в Раде пожаловались, что Украина давно утратила суверенитет (ВИДЕО)

Депутат украинского парламента Евгений Мураев выразил нетипичное для нынешнего киевского политикума мнение, заявив, что Украина отдала суверенитет заокеанским спонсорам.

«Украина давно потеряла субъектность, к сожалению, потому что наш суверенитет был сдан заокеанским спонсорам и наша власть выглядит смешной», — заявил Мураев в эфире украинского телевидения (на видео с 3:40).

«Потому что от мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, не реально событий, которые происходят на Донбассе. Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу, повторюсь, на уши, но мир знает правду», — продолжил он.

В том же телевизионном интервью Мураев заявил, что разрыв экономического сотрудничества с РФ идёт вразрез с национальными интересами Украины и не принесёт ничего кроме негатива.

«Что произойдет? Мы потеряем торговые отношения. Мы перестанем поставлять туда (в РФ — прим. РВ) товары с высокой добавочной стоимостью, значит ВВП страны сократится, бюджет Украины тоже сократится, значит, МВФ нам будет рассказывать о еще новых, необходимых реформах, которые будут направлены на экономию расходов — будут урезать льготы, уровень социального обеспечения наших граждан», — ответил Мураев на вопрос ведущей о возможных последствиях разрыва.