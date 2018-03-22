Украинский «Энергоатом» инициировал повышение тарифа на электроэнергию на 30%

Украинская национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» инициирует повышение тарифа на 2018 год на отпуск электроэнергии, которая производится на атомных электростанциях, на 29,15%, или на 15,75 копеек за кВт/час — до 69,78 коп. за кВт/час.

Компания объявила о начале открытого обсуждения проекта скорректированных тарифов и инвестиционной программы, передает пресс-служба «Энергоатома».

Как отмечается в документах компании, действующий тариф «Энергоатома» не покрывает расходы компании по большинству статей, в том числе на закупку свежего ядерного топлива.

В связи с этим обоснованный, по мнению компании, тариф на электроэнергию АЭС составляет должен составлять 69,78 коп. за кВт/час, а на тепловую энергию — 112,67 гривен/Гкал.

При этом действующий тариф на 2018 год, утвержденный постановлением НКРЭКУ 28 декабря 2017 года, установлен в размере 54,03 коп. за кВт/ч и 86 грн за Гкал соответственно.

«Энергоатом» является оператором 4 действующих атомных электростанций, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и 2 — ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.