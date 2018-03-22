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» » Украинский телеканал уволил режиссера за показ в эфире карты без Крыма (ФОТО)

Украинский телеканал уволил режиссера за показ в эфире карты без Крыма (ФОТО)


Добавлено: 22 мар 2018 в 02:45, Категория: Новости на сегодня
Украинский телеканал уволил режиссера за показ в эфире карты без Крыма (ФОТО)

Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта «Холостяк» за показ в эфире карты Украины без Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала в среду, 21 марта.

«Телеканал СТБ завершил служебное расследование относительно недопустимого инцидента с картой Украины, на которой не было полуострова Крым. Выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики», — сказано в сообщении. В нем уточняется, что в результате этого 16 марта в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которой «противоречат позиции СТБ о государственных границах страны и статуса полуострова Крым как неотъемлемой части Украины».

В результате сотрудник был уволен, а телеканал принес извинения телезрителям.



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Добавлено: 22 мар 2018 в 02:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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