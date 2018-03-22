В деле об отравлении Скрипаля появился «вторично зараженный»

Еще один сотрудник британской полиции, участвующий в расследовании дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, попал в больницу, пишет The Daily Mail.

Напомним, Скрипаль и его дочь были госпитализированы 4 марта. По версии британских властей, оба отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» советской разработки, а к отравлению причастны российские власти. Помимо Скрипалей в больницу угодил полицейский и еще несколько человек, побывавшие в ресторане, где незадолго до госпитализации ужинали Сергей и Юлия.

Как заявила глава МВД Британии Амбер Радд, первый госпитализированный полицейский находится в сознании и разговаривает.

Что касается второго стража правопорядка, он контактировал с объектом, который был «вторично заражен», утверждают британские СМИ. Официального подтверждения данной информации нет.