В Госдуме решили поддержать призыв в армию без повесток

Думский комитет по обороне собирается рассмотреть на заседании 22 марта поправки, которые в начале года внес член фракции «Единой России» и первый заместитель председателя комитета Андрей Красов. Они предполагают прибытие призывников в военкоматы без личного вручения повестки о призыве.

Источники в комитете рассказали РБК, что участники заседания планируют поддержать инициативу Красова. Один из них уточнил, что ранее законопроект депутата одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В настоящее время закон обязывает вручать повестку о призыве лицу, подлежащему призыву на воинскую службу, только лично в руки и под расписку. После получения повестки уклонение от призыва является уголовным преступлением и карается по ст. 328 УК РФ лишением свободы на срок до двух лет.

Красов пояснил, что этот порядок позволяет «недобросовестным гражданам» уклоняться от призыва за счет уклонения от получения повестки. В пояснительной записке к законопроекту он привел данные, согласно которым в 2016 году более 90 тысяч призывников — это около трети от общего числа призванных — не получили повестки от военкоматов, потому что те «не смогли» их вручить.

Если поправки в закон о воинской обязанности будут приняты, то призывникам, подлежащим призыву и по каким-то причинам не получившим повестки до окончания его сроков, надо будет являться в военкоматы добровольно и самостоятельно «не позднее дня начала очередного призыва на военную службу» и требовать повестку там.

Личное вручение повесток сохраняется, однако поправки разрешают военкоматам рассылать их заказными письмами с уведомлением. Если за получение такого письма распишется призывник, его уполномоченный представитель или любой другой совершеннолетний член семьи, повестка будет считаться врученной.

«Неявка гражданина без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, неявка в военный комиссариат для получения повестки в установленных случаях либо отказ гражданина от получения повестки считается уклонением от военной службы и влечет ответственность в соответствии с законодательством», — резюмировал автор законопроекта.

Правительственная комиссия, рассмотрев предложенные Красовым поправки, предложила исключить пункт о получении повесток иными лицами, кроме самих призывников.