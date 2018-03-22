В Киеве переименовали еще 13 улиц и переулков

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных топонимов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Согласно решению, уточнены названия двух улиц и переулка. Изменения касаются только написания имен собственных (было-стало):
— ул. Алма-Атинская — ул. Алматинская (Днепровский р-н);
— ул. Кустанайская — ул. Костанайская (Голосеевский р-н);
— пер. Кустанайский — пер. Костанайский (Голосеевский р-н).
Также переулку Ладо Кецховели в Подольском районе возвращено историческое название — переулок Воздвиженский.
Кроме того, переименованы следующие улицы и переулки:
ул. Гайдара — на ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);
ул. Петровского — на ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);
ул. Новороссийская — на ул. Опрышковская (Днепровский р-н);
ул. Александра Горовица — на ул. Василия Барки (Соломенский р-н);
пер. Михаила Реута — на пер. Памвы Берынды (Печерский р-н);
ул. Пугачева — на ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н).
Напомним, аэропорт «Жуляны» переименовали в честь Сикорского.
Фото: из открытых источников