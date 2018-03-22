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В Киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой


Добавлено: 22 мар 2018 в 14:09, Категория: В мире
В Киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой
Правоохранители задержали в метрополитене в Киеве мужчину с взрывчаткой, направлявшегося в центр города, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Нацполиции Украины.

"Сегодня около 06.00 на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого и обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, УЗРГМ и детонаторы", — говорится в сообщении.

По данным полиции, изъятое направили на экспертизу, с задержанным общаются сотрудники Службы безопасности.
В полиции отметили, что в связи с запланированными массовыми мероприятиями в правительственном квартале усилены меры безопасности.


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Добавлено: 22 мар 2018 в 14:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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