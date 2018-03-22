В Киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой

Правоохранители задержали в метрополитене в Киеве мужчину с взрывчаткой, направлявшегося в центр города, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Нацполиции Украины."Сегодня около 06.00 на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого и обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, УЗРГМ и детонаторы", — говорится в сообщении.По данным полиции, изъятое направили на экспертизу, с задержанным общаются сотрудники Службы безопасности.В полиции отметили, что в связи с запланированными массовыми мероприятиями в правительственном квартале усилены меры безопасности.