В ЛДПР прокомментировали обвинение Жириновского в домогательствах к журналисту

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев назвал клеветой и оскорблением сообщения журналиста телеканала «Настоящее время» Рената Давлетгильдеева о якобы имевших место насколько лет назад домогательствах и непристойном поведении со стороны лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

«Естественно, это клевета! Очередное сообщение представителя непонятного для нас информационного ресурса в адрес известного политика и депутата Государственной думы, которое опять-таки является голословным обвинением. Я это расцениваю как оскорбление всей фракции. Если он сказал бы это мне во дворе на улице, я бы дал ему в морду сразу и без разговоров», — заявил Лебедев ТАСС в четверг.

При этом он заверил, что все ответные меры будут приниматься в правовой плоскости и что в ближайшее время ЛДПР «проконсультируется, какие юридические шаги предпринять, чтобы человек, оклеветавший лидера партии, понес за это наказание».

«Ситуация, которая начинает сейчас раскручиваться (вчера Леонид Слуцкий, потом Станислав Говорухин, сегодня Владимир Жириновский), — это уже накат не на ЛДПР и только депутатов, это более серьезно. Мы уверены, что Владимир Вольфович здесь не последний, появится еще кто-нибудь. Пока парламент не ответит каким-либо образом на такую деятельность со стороны журналистов», — добавил вице-спикер.

Он напомнил, что в случае с обвинениями со стороны журналисток в домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого было проведено первое в таком роде разбирательство в думской комиссии по этике с приглашением заявительниц.

«Кого-то устроило ее решение, кого-то нет. Потом начались бойкот со стороны ряда СМИ в адрес одного из главных государственных законодательных органов и новые заявления по поводу следующего депутата. Всей этой возне надо положить конец, иначе все это может закончиться очень плачевно», — заключил Лебедев.

Журналист телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев 22 марта написал в на своей странице в Facebook, что несколько лет назад до него якобы домогался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.