В Москве открыли три новые станции метро

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия новых станций столичной подземки: Люблинско-Дмитровскую линию продлили станции «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская», сообщает «Интерфакс».

Градоначальник отметил, что новые три станции принадлежат к самому сложному участку в метро, строительство которого началось в 2011 году, поскольку сооружение станций велось в сложнейших геологических условиях на глубине около 60 метров.

Собянин рассказал: «Участок обеспечил доступ к метро для 450 тысяч москвичей - жителей близлежащих районов. Экономия времени на ежедневные поездки по городу составит 30-40 минут».