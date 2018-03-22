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» » В России могут появиться уполномоченные по защите прав пассажиров

В России могут появиться уполномоченные по защите прав пассажиров


Добавлено: 22 мар 2018 в 10:25,
В России могут появиться уполномоченные по защите прав пассажиров

В России может появиться должность уполномоченных по защите прав пассажиров. Об этом пишет RT.

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Соответствующее обращение направило Общероссийское объединение пассажиров на имя руководителей 21 региона страны. В частности, предлагается создать штабы по контролю за работой общественного транспорта при главе региона, а также учредить должность уполномоченного по вопросам защиты прав пассажиров.

По мнению авторов инициативы, также необходимо создать телефонную линию и почту, куда пассажиры смогут отправлять жалобы. Также предлагается дать общественникам полномочия по выявлению случаев закрытия маршрутов общественного транспорта и возможность восстановления их работы.

Ранее Президент РФ Владимир Путин призвал более строго оценивать качество подготовки водителей автобусов. Президент также заметил, что следует активнее оснащать современными техническими средствами наиболее сложные федеральные трассы, необходимо предметно заниматься проблемными участками в крупных городах, в частности ликвидацией пробок.

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Добавлено: 22 мар 2018 в 10:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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