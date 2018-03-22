В России создали альтернативное топливо для машин

Специалистам Всероссийского НИИ переработки нефти удалось разработать альтернативное автомобильное топливо. Об этом пишут «Известия».

Ученые установили, что смесь этилового спирта и продуктов нефтепереработки можно использовать в обычных автомобилях. Данная смесь позволяет двигателю работать в более экологичном режиме.

Как пояснил один из авторов разработки, завотделом автомобильных и авиационных бензинов Михаил Ершов, подобного рода смесь содержит мало смол и серы.

Однако эксперты отмечают, что новое топливо окажется экономически выгодным только в том случае, если в России не станут взимать акциз этанол, который входит в состав продукта.