В России выбрали названия для новейшего оружия

Россияне на сайте Министерства обороны выбрали названия для новейшего российского оружия. Голосование завершилось в четверг вечером, в 20:00 мск.

По данным ведомства, наибольшее число голосов среди названий боевого лазерного комплекса получил «Пересвет». В качестве названия крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи выбрали «Буревестник». Среди названий беспилотного подводного аппарата победил «Посейдон».

Выбрать название для российского вооружения предложил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 1 марта. Это первый в истории страны прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием; ранее названия вооружениям давали военные.

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