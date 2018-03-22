В Ростове-на-Дону власти выделили 43 млн рублей на новый центр для бродячих животных

В Ростове-на-Дону до начала ЧМ-2018 построят новый центр для содержания бездомных животных, на который региональные власти региона выделили 43 млн рублей. Об этом сообщил в четверг, 22 марта, на заседании коллегии городской администрации её глава Виталий Кушнарёв.

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По его словам, в новом центре можно будет разместить 1,5 тысячи безнадзорных животных.

Ранее сообщали, что сейчас в городе действует только один приют для бездомных животных, который рассчитан на 300 особей. Этого в большом городе явно не хватает, в связи с чем администрация приняла решение о строительстве нового современного центра.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.

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