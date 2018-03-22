В США родители выдали властям подростка, который намеревался устроить стрельбу в учебном заведении

14 февраля бывший ученик Marjory Stoneman Douglas расстрелял 17 старшеклассников в школе, став “примером для подражания” для многих обиженных подростков, имеющих доступ к оружию. Не прошло и полутора месяцев, как «подвиг» 19-летнего стрелка из Флориды попытался повторить подросток из Мэриленда.20 марта бывший учащийся школы Great Mills, 17-летний Остин Уайятт Роллинс открыл стрельбу в учебном заведении. Он успел ранить двух старшеклассников, прежде чем его обезвредил охранник.Ситуация могла повториться в Мичигане, если бы родители потенциального агрессора не сдали его властям.15-летний ученик одной из старших школ Мичигана стал объектом издевательств, как только перешел в нее год назад. Сверстники изначально не приняли новичка в коллектив, но когда в сеть каким-то образом попали его фотографии в нижнем белье, травля стала просто невыносимой. К моральным издевательствам присоединились физические. Недавно группа школьных хулиганов избила подростка, и это стало последней каплей в чаше его терпения.Не в силах забыть унижение и боль, он решил расквитаться с обидчиками, причем сделать это с размахом.Мальчик украл ружье деда, запасся коктейлями Молотова и материалами для изготовления самодельных взрывчатых устройств.Ссылаясь на шерифа округа Ван-Бьюрен Дэниэла Эббота, телеканал 24 Hour News 8 сообщает, что весь этот арсенал несостоявшийся преступник мог использовать уже на этой неделе — он продумал детальный план, как заставить своих братьев пропустить школу в этот день.Накануне подросток подошел к родителям и рассказал, что собирается сделать нечто ужасное. Выслушав признание, они отвели его в офис шерифа.Подозреваемому, имя которого не разглашается ввиду его несовершеннолетия, выдвигают обвинения по 8 статьям уголовного кодекса. Расследование по делу продолжается.