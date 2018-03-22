В США журналисты изучают новый законопроект о борьбе с пропагандой

Комитет по защите журналистов (CPJ) изучает американский законопроект, предполагающий ужесточение требований к иностранным СМИ с государственным финансированием, сообщили РИА Новости в организации."Мы изучаем эти законопроекты", — сообщил представитель комитета.Ранее конгрессмены США Сет Мултон и Элайза Стефаник внесли в палату представителей законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, который содержит поправки в закон о регистрации иностранных агентов (FARA) от 1934 года. В частности, конгрессмены предлагают обязать государственные СМИ предоставлять дважды в год отчеты в Федеральную комиссию по коммуникациям, которые будут публиковаться на ее сайте, и снабжать свои материалы пометкой о том, что это СМИ спонсируется определенным государством.По данным издания Foreign Policy, под эти правила не попадут такие СМИ, как Би-би-си и France 24.В аппаратах авторов законопроектов не смогли предоставить РИА Новости оперативные комментарии по этой теме.Вице-президент некоммерческой организации "Евразийский центр" Эрл Расмуссен считает, что это очередной шаг американских властей на пути цензуры.