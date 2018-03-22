В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского стартовал чемпионат ВКС по самбо

Сегодня в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского стартовал чемпионат Воздушно-космических сил (ВКС) по самбо.

На открытии чемпионата спортсменов приветствовал начальник академии генерал-майор Максим Пеньков. Он пожелал борцам удачи в схватках, а также выразил уверенность, что победу в состязаниях одержат сильнейшие самбисты.

Один из старейших политехнических вузов Минобороны РФ впервые стал местом проведения соревнований такого высокого уровня. В чемпионате принимают участие 24 команды, представляющие все регионы России. В первый день состоялись схватки в 9девяти весовых категориях.

Завтра пройдут полуфинальные и финальные встречи.