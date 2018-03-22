В Волгограде в Музее истории связи регионального отделения ДОСААФ России состоялся уникальный телемарафон

60 лет назад в Сталинграде открылось регулярное телевещание – 16 марта 1958 года в эфир вышла первая программа. Тому, как зарождалось и развивалось волгоградское телевидение, посвящен уникальный телевизионный проект муниципального телевидения Волгограда (МТВ) «60 лет в эфире: как это было», студией для которого стал военно-патриотический Музей истории связи, радиотелевещания и радиоспорта Волгоградского регионального отделения ДОСААФ России. Зрители канала смогли увидеть уникальные экспонаты музея – это первые камеры, звукозаписывающее оборудование, телевизоры и другую технику, являющуюся свидетелем зарождения телевидения в городе-герое Волгограде.

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области Сергей Забеднов поздравил со столь знаменательной датой ветеранов волгоградского телецентра: журналистов, инженеров, операторов и монтажеров, заложивших основу современного волгоградского телевидения – одного из лучших и профессиональных в российских регионах.

С продолжателями волгоградских телевизионных традиций – редакцией МТВ – региональное отделение ДОСААФ России Волгоградской области ведет совместную работу государственной важности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и сохранению в обществе исторической памяти.

О том, как в Сталинграде начинали строить телецентр, какие трудности поджидали строителей, как формировался первый коллектив, как готовились к первым эфирам много лет назад, из первых уст рассказали участники тех событий.