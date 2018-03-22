Сегодня в Запорожье бойцы АТО пытались прорватся в сессионный зал областного совета. Военные требуют снятия депутатской неприкосновенности с нардепа Александра Пономарева (фракция «Воля народа») в связи со скандалом из-за поставки масла для украинских танков, из-за которого боевые машины были выведены из строя.

Сначала АТОшники заявляли, что зайдут на сессию либо все, либо не пойдет никто. Позже протестующие таки изменили свое мнение, проголосовав, чтобы активист из Бердянска Виталий Олешко прошел в зал и высказал их позицию. Олешко отметил, что предварительно предупреждал запорожского губернатора Константина Брыля о своих планах, просив допустить их в сессионный зал.

Но в итоге Олешко, который представляет интересы бойцов АТО, депутаты слово не дали. «За» проголосовали только 22 депутата. После этого в зале поднялся шум.

В свою очередь запорожский губернатор Константин Брыль просил не нарушать общественный порядок в сессионном зале и призвал Нацполицию разобраться. Также было принято решение сделать 30-минутный перерыв в работе сессии до «нормализации обстановки».

После недопущения Виталия Олешко к трибуне участники протеста заблокировали выход депутатам, и народным избранникам пришлось выходить через запасной выход под оскорбления протестующих. После этого возле облсовета произошла драка между протестующими и полицией, которая попыталась задержать Олешко.

Правоохранители таки задержали Виталия Олешко, после чего АТОшники блокировали выезд автозака. Однако автозаку удалось прорваться, и Олешко увезли в Областное управление полиции.

Embedded video for В Запорожье бойцы АТО подрались с полицией

Embedded video for В Запорожье бойцы АТО подрались с полицией

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