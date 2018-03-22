В зоне АТО возобновили кредитование для бизнеса

В зоне АТО возобновили кредитование бизнеса на подконтрольных Украине территориях.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом № 2266-VIII (был принят Верховной Радой 21 декабря 2017 г.) «О внесении изменений в Закон Украины „О временных мерах на период проведения антитеррористической операции“ по восстановлению возможностей развития малого и среднего бизнеса с использованием заемного финансирования на территории проведения антитеррористической операции», который вступил в силу 21 марта.

В частности, отменен мораторий на пеню и штрафы на основную сумму задолженности по обязательствам по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с юридическими лицами и ФЛП, местонахождением которых является подконтрольная органам государственной власти территория проведения АТО, после 1 января 2018, и по кредитным договорам и договорам займа, в которых после этой даты по согласованию сторон вносились изменения в части продления сроков выполнения обязательств или уменьшения размера процентов, штрафных санкций.

Также не действует мораторий на продажу ипотеки, находящейся в зоне проведения АТО, если ФЛП и юрлица находятся не там и оформили ипотеку с целью обеспечения выполнения обязательств по договорам, заключенным после 1 января 2018, или по договорам, в которые вносились изменения в части продления сроков выполнения обязательств или уменьшения размера процентов, штрафных санкций.