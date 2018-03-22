Васильева назвала критику нового стандарта образования визгом и криком

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева прокомментировала критические выпады в адрес новых образовательных стандартов, разрабатываемых ведомством: по ее словам, новая система — в отличие от прежней — даст детям равные возможности для развития.

Новый проект стандартов создаст в стране «единое образовательное пространство», в котором молодые россияне смогут «беспрепятственно продолжать обучение на любом этапе в любой школе», передает РИА Новости объяснения Васильевой.

Глава Минобрнауки заявила: критики проекта «начинают визжать и кричать», что эксперты министерства «убрали вариативность» программ обучения и хотят «ввести 235 произведений с пятого по девятый классы», но при этом «стыдливо умалчивают, что 2/3 произведений — это стихотворения», потому что «хотят, наверное, чтобы выбор произведений в десятом классе был безграничен».

Речь идет об открытом письме, с которым выступило объединение учителей «Гильдия словесников». Они предупредили, что создаваемый в стенах Минобрнауки проект приведет к избыточной перегрузке школьников и сведет на нет вариативность образовательных программ.

Васильева напомнила, что в России существуют и другие профессиональные объединения учителей, помимо «Гильдии словесников». Тем не менее совет Министерства образования и науки по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) по итогам обсуждения проекта единого стандарта рекомендовал его доработать.