ВАЖНО: Россия отправила «Вежливых людей» в Африку

Зам. директора Департамента информации и печати МИД РФ А. А. Кожин в четверг ответил на вопрос журналистов о развитии сотрудничества между Россией и Центральноафриканской Республикой, рассказав о подготовке российскими специалистами сил безопасности ЦАР.

Представитель Министерства иностранных дел сообщил, что «в рамках достигнутых договорённостей Российской Федерацией проводятся мероприятия, направленные на изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР.

В 2018 году началась реализация поисковых горнорудных концессий. Исходим из того, что развитие данных проектов будет способствовать стабилизации экономической ситуации в ЦАР, развитию инфраструктуры, а также послужит основой для привлечения дополнительных инвестиций в экономику страны».

Кожин уточнил, что руководство Российской Федерации приветствует взятый президентом Фостеном-Арканжем Туадерой «курс на налаживание в ЦАР инклюзивного политического процесса, скорейшее прекращение столкновений на межэтнической и межконфессиональной почве, восстановление государственной власти на всей территории страны».

Россия поможет восстановить безопасность в стране

«Считаем важными предпринимаемые руководством ЦАР меры по реформе сектора безопасности. Такие шаги призваны содействовать, в том числе при поддержке международного сообщества, нормализации ситуации в Республике, а также выполнению Плана по национальной обороне в интересах постепенной передачи всей ответственности за положение дел в стране законным властям», — подчеркнул Артём Александрович Кожин.

Дипломат уточнил, что российские военнослужащие и частные военные советники (ранее ходили слухи об отправке в Центральноафриканскую Республику специалистов из ЧВК) ведут подготовку сил безопасности этой страны, также местным силовикам поставлена партия оружия с согласия Комитета Совета безопасности ООН 2127. По данным «Русской Весны», в качестве инструкторов прибыли в том числе офицеры и ветераны различных спецподразделений.

«Откликаясь на соответствующую просьбу Президента ЦАР, российская сторона приняла решение об оказании Банги на безвозмездной основе военно-технической помощи. Из наличия Минобороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января — начале февраля сего года поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов.

Туда также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР.

Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передаче им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и, в конечном счете, нормализации обстановки и надежному урегулированию затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта», — добавил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что «в результате состоявшихся в 2016 году президентских выборов в ЦАР главой государства был избран Ф.-А. Туадера. Международное сообщество позитивно оценило демократичность выборов, транспарентность избирательного процесса. Новое руководство страны во главе с президентом взяло курс на восстановление внутриполитической стабильности, а также диверсификацию внешних связей».