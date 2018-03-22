Вечер с Владимиром Соловьевым (21.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 13:35 ,

Вечер с Владимиром Соловьевым последний выпуск 21 марта. Лондону нужно перестать нервничать и завершить расследование по делу Скрипаля прежде чем выдвигать обвинения. Такой совет дал британским коллегам глава российского МИДа Сергей Лавров. Для разъяснения позиции России в высотку на Смоленской площади пригласили больше 150 представителей иностранных дипмиссий. И предложили задавать любые вопросы российским экспертам и военным. Но Британия снова отказалась слушать ответы Москвы. Послы Великобритании, Соединенных Штатов и Германии так и не появились на встрече в МИДе. Хотя именно эти страны настаивали на том, чтобы Москва озвучила свою точку зрения на инцидент в Солсбери. Тем временем глава британского МИДа Борис Джонсон опять обвинял во всем Россию.



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