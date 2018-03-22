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Вечерний прайм - Илья Кива и Владимир Фесенко (21.03.2018)


Добавлено: 22 мар 2018 в 17:00,
Программа Вечерний прайм. Илья Кива и Владимир Фесенко последний выпуск 21 марта. Нардепы попробуют снять неприкосновенность и позволить арест Надежды Савченко. Нардеп Антон Геращенко обнародовал в социальных сетях представление Генпрокуратуры на 40 страниц. Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Сытник открестился от тайного прослушивания Холодницкого. Назара Холодницкого в его рабочем кабинете могли прослушивать несколько недель. Журналисты пытаются выяснить это в Брюсселе, куда рассказывать о преодолении коррупции в Украине поехали оба главные антикоррупционеры – и Назар Холодницкий, и Антон Сытник.



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Добавлено: 22 мар 2018 в 17:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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