Великобритания определила вещество, которым отравили Скрипалей

Специалисты из британской лаборатории в Портон-Даун в четверг пришли к выводу, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Они сообщили о «положительной идентификации» вещества, используемого как часть системы «Новичок».

4 марта Серей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Их обнаружили без сознания на скамейке в сквере.

Британские власти, не предъявляя доказательств, заявили, что Скрипалей отравили якобы разработанным в России веществом А234, принадлежащим к классу «Новичок». В Москве категорически отвергли любые попытки связать представителей РФ с произошедшим покушением.

19 марта эксперты Организации по запрещению химического оружия прибыли на место отравления Скрипалей и взяли для анализа образцы отравляющего вещества.

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