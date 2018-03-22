Верховная Рада подвела Надежду Савченко под арест

Верховная Рада Украины согласилась на арест депутата Надежды Савченко по подозрению в подготовке террористических актов с целью совершения государственного переворота, предварительно лишив ее депутатской неприкосновенности.

Сама Савченко, выступая в Раде, объявила, что представляет в зале простой народ, поэтому отказывается сдать депутатский мандат и звезду Героя Украины, передает ТАСС.

По словам нардепа, люди, поддерживающие ее, убеждают не отдавать Звезду Героя, которую ей два года назад лично вручил президент страны Петр Порошенко.

«Стоит ли мне отдавать звезду и предавать народ? Но я не отдам! Это то, что дает вам (простым украинцам право быть среди них (депутатов). Это право, которое дает вам, чужеродным, быть в этом зале», — заявила Савченко, обвинив коллег по парламенту в нежелании даже попытаться прекратить войну в Донбассе.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что снабдить оружием предполагаемых террористов, которых Савченко якобы подбивала устроить госпереворот, планировала Россия. По его словам, депутат уговаривала украинских военных офицеров, которых посещала в местах боевых действий, реализовать ее планы.