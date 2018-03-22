Вести. Новости (22.03.2018)

Вести. Новости последний выпуск 22 марта. Темам инцидента в Солсбери и последовавшей высылке наших дипломатов будет посвящен брифинг посла России в Великобритании Александра Яковенко. Агентство Блумберг сообщает: власти Великобритании пытаются убедить партнеров по Евросоюзу пойти по их примеру и также выслать российских дипломатов. Бывший президент Франции Николя Саркози отпущен домой после многочасового допроса. Суд предъявил ему официальные обвинения в нелегальном финансировании собственной предвыборной кампании, в частности за счет ливийских денег.



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