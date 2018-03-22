Виниловый сайдинг блок в Москве – выбираем для своего дома только лучшее!

Мечта о частном доме из дерева сегодня для многих является практически неосуществимой, так как речь идет об очень дорогостоящем расходном материале. Однако не стоит отказываться от стремления поселиться в красивом и уютном загородном жилище, которое по своему внешнему виду будет повторять красоту натурального сруба. Решить проблему поможет виниловый сайдинг под блок хаус, который на самых выгодных условиях в Москве предлагает наша компания. Простота монтажа и отличные качественные характеристики делают этот материал все более востребованным среди отечественных потребителей.

В чем же особенности и преимущества этого материала?

Виниловый сайдинг блок представляет собой стеновые облицовочные панели, произведенные из ПВХ, которые по своему внешнему исполнению имитируют вид оцилиндрованного бруса или обыкновенного бревна.

Выбирая для декорирования собственного дома виниловый сайдинг блок хаус, цена на который в нашей компании самая доступная, можно будет получить материал с множеством уникальных качественных характеристик:

При небольшой толщине, данный материал отличается высокой устойчивостью к различным механическим воздействиям.

Произведенные из ПВХ панели даже при длительной эксплуатации не будут подвергаться процессам гниения и химическому разложению. Материал является абсолютно экологически чистым и безопасным.

Благодаря добавлению к основному сырью специальных веществ, сайдинг становится устойчивым к возгоранию. А при возникновении пожара материал будет образовывать минимальное количество дыма.

Облегченный вес панелей и специальная их конструкция значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа.

Такой вид сайдинга обеспечит дополнительную тепло - и звукоизоляцию строения, сделав тем самым проживание в доме еще более комфортным и приятным.

Благодаря использованию панелей можно будет без лишних затрат устранять различные дефекты фасада – кривизну откосов, углов, неровности стен и т.д.

Доступная стоимость на облицовочный материал даст возможность с небольшими расходами преобразить любое строение.

Наша компания предлагает только самый качественный виниловый сайдинг под блок хаус, цена на который порадует своей доступностью. С таким материалом даже самые скромные загородные апартаменты превратятся в красивое и оригинальное жилище.