В NASA предложили бороться с астероидами неожиданным способом

Ученые NASA предлагают вместо того, чтобы взорвать астероид, который направляется к Земле, покрасить небесное тело.

Краска, по мнению исследователей, заставит астероид немного изменить орбиту, пишет Gizmodo.

«Даже просто покраска поверхности половины астероида в другой изменит его тепловые свойства и заставит его изменить свою орбиту», — сказал Майкл Моро, менеджер проекта OSA OSIRIS-REx Flight Dynamics от NASA. Это потребует отправки космического корабля, чтобы каким-то образом изменить цвет некоторых астероидов.

Последние расчеты специалистов из NASA показывают, что с вероятностью 1 к 2700 в Землю может врезаться весьма крупный астероид Бенну. Это событие может произойти в 2135 году, но NASA отправило зонд OSIRIS-REx в направлении этого астероида.

После запуска, который состоялся 8 сентября 2016 года при помощи ракеты-носителя Атлас V, космический зонд OSIRIS-REx будет лететь до астероида 1999 RQ36 Бенну. После достижения цели космический аппарат выйдет на низкую орбиту высотой всего 4,8 километра над поверхностью астероида и 505 дней будет осуществлять измерения его поверхности.

Ученым сначала нужно лучше изучить орбиту Бенну вокруг Солнца, чтобы определить лучший вариант действий. В частности, один из вариантов предусматривает возможность немного изменить орбиту астероида, чтобы он миновал Землю. Это потребует изменения части поверхности астероида, чтобы он поглощал больше солнечной радиации. Для этого например, можно покрыть одну сторону краской.