Водителем смертельного Uber-такси был дважды судимый транссексуал

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ФИНИКС, 22 марта, Newstes. Таблоид Mirror выяснил, что за рулем беспилотника Uber, насмерть сбившего женщину, был дважды судимый транссексуал.



Издание сообщило, что 44-летнюю Рафаэллу Васкес ранее звали Рафаэль, и у него были две судимости, по одной из которых он отсидел в тюрьме 3 года и 10 месяцев.



Ранее «Newstes» сообщал, что компания Uber заявила о прекращении тестирования самоуправляемых машин в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто после первого же смертельного ДТП с участием своего беспилотника в Аризоне.



Жительница Финикса с велосипедом переходила дорогу в неположенном месте. За рулем автомобиля находился водитель, но сама машина шла в режиме автопилота. 49-летняя пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.