В РФ сообщили о «секретном оружии», о котором молчит Путин

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что Россия «обладает новейшими системами вооружения», данные о которых не сообщил российский президент Владимиром Путиным.

Борисов отметил, что Путин рассказал и показал фейковые ролики отнюдь не про все новейшее оружие, которое на данный момент есть в арсеналах РФ. Замминистра обороны отмечает, что важно понять выступление Верховного главнокомандующего и осознать, что озвучивание некоторых новейших систем вооружения вовсе не было целью начать новую гонку вооружений.

При этом, он добавил, что Путин «четко дал понять странам Запада», что в условиях современного мира невозможно достичь одностороннего доминирования в системах вооружений. Борисов уточнил, что каждая страна мира имеет свои секреты, а также имеет весь арсенал средств для адекватного ответа на все виды вооружений США.