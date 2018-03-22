Высокие ставки. Реванш - 16 серия (21.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 13:35 ,

Новый сериал-фильм Высокие ставки. Реванш 16 серия 21 марта. Капитан сообщает Глории, что та больше не будет работать в холдинге. Девушка приходит к Смолякову и рассказывает, что именно она помогла ему выйти из тюрьмы раньше срока. Тогда за помощь в освобождении друга Филипенко приказал ей внедриться к Космонавту и добыть сведения о его работе. В это время к Сергееву приходит подполковник Козырев и предлагает авторитету выгодную сделку. Криминальный авторитет Юрий Сергеев (Алексей Нилов) по прозвищу Космонавт — владелец самой крупной в городе сети подпольных казино. Он и его старый товарищ давно занимаются игорным бизнесом и хлебнули немало горя в этой опасной сфере.



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